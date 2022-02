Biasin: «Lautaro Martinez? Abbiate fiducia! Inter, la dirigenza rinnova»

Biasin difende Lautaro Martinez e conferma il rinnovo imminente per i principali dirigenti dell’Inter. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito TuttoMercatoWeb, è tranquillo che il Toro si sbloccherà presto.

CALMA COI GIUDIZI – “Dell’Inter si dice che abbia problemi in fase offensiva. Porca miseria, stiamo pur sempre parlando del migliore attacco della Serie A. ‘Ma Lautaro Martinez non fa gol’. Ma porca miseria (e due), un filo di pazienza. Gli rompono le balle ogni anno e ogni anno termina con i suoi venti gol complessivi. Li farà pure quest’anno, abbiate fiducia. Ah, son settimane che diciamo che i dirigenti nerazzurri rinnovano ma questa volta è clamorosamente vero: accordo raggiunto nei dettagli e annuncio imminente per Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Trattasi di triennale per tutti e tre. Questa roba qui vale assai, inutile spiegare perché”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin