Biasin: «La mano di Olivera in Inter-Napoli? Il mio giudizio»

Fabrizio Biasin è intervenuto su Radio Sportiva e ha risposto al quesito riguardante il fallo di mano di Mathias Olivera in Inter-Napoli.

FALLO O NO? – Così come il rigore assegnato all’Inter contro il Napoli fa polemica anche quello non dato per il tocco di mano di Mathias Olivera. Fabrizio Biasin risponde alla domanda: «Se ne è parlato della mano di Olivera. Quella è palla inattesa, è un tocco involontario ed è molto scenografica. Sembra impossibile non assegnare quel rigore dalle immagini, ma ti spiegano che quella palla non può finire oltre le mani. è assurdo però che se toccasse la palla di mano l’attaccante sarebbe fallo. Non abbiamo nulla a cui attaccarci, non si capisce tanto».

Inter-Napoli, le parole di Conte e l’opinione di Biasin

PAROLE – Biasin poi spiega le parole di Antonio Conte: «Lui ha questo tipo di dialettica. Io penso che un tifoso del Napoli debba essere contento di un allenatore che cura questo tipo di strategia extra-campo. Credo sia la mossa di un allenatore che sa di avere una chance importante per lo Scudetto. Ha una squadra forte, non ha competizioni europee e punta le altre che possono mettersi in mezzo come l’Inter. L’unica cosa che bisogna levare dal tavolo è che Conte abbia detto quelle parole per purificare il sistema. Non lo ha fatto per quel motivo, era semplicemente una mossa strategica e legittima. Se lo avesse voluto fare per quel motivo non lo avrebbe fatto dopo Inter-Napoli, ma in altre sedi. Sapeva che questa cosa avrebbe innescato un altro genere di ragionamenti. Non si parla oggi di regolamenti, ma semplicemente di Inter che viene favorita. Il risultato perciò è stato raggiunto»