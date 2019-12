Biasin: “Juventus su Vidal? Fastidio all’Inter come su Conte e Lukaku!”

Biasin è ospite di “QSVS” su TeleLombardia. Il giornalista di “Libero” commenta le voci su un inserimento della Juventus per Vidal, obiettivo dell’Inter, sottolineando un aspetto

IN RITARDO? – Così Fabrizio Biasin: «Juventus su Arturo Vidal? Non mi stupirebbe, da che mondo e mondo si prova a dar fastidio a quella che si ritiene l’avversaria principale. Lo ha fatto in passato con Napoli e Roma portando via Gonzalo Higuain e Miralem Pjanic, ha provato più di una volta a dar fastidio all’Inter la scorsa estate con Romelu Lukaku. Mi auguro sia per questo, non che sia una questione che Fabio Paratici vive male il dualismo con Beppe Marotta. L’estate scorsa gli è andata molto male. Mi sembra che Paratici si muova spesso a cose fatte. Se ti interessa Vidal non lo cerchi quando ha già trovato l’accordo con l’Inter, idem per Lukaku. E se ti interessa Antonio Conte non lo cerchi quando è già d’accordo con l’Inter».