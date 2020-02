Biasin: “Juventus-Inter così non bella ma decisiva. Il ruolo di Eriksen…”

Biasin – giornalista di “Libero” e tifoso interista -, nel consueto editoriale del martedì per il portale “Tutto Mercato Web”, spiega l’importanza di Juventus-Inter per la stagione nerazzurra. E lo stesso vale per la presenza di Eriksen in campo. Ma in quale ruolo?

SFIDA DECISIVA – L’editoriale di Fabrizio Biasin lambisce il tema Juventus-Inter senza tifosi sugli spalti causa allerta Coronavirus: “[…] Quanto all’Inter non c’è molto da dire se non che aspettiamo la partita di domenica con legittima ansia. Un po’ perché verrà disputata a porte chiuse e capite bene che non sarà un bel vedere. Un po’ perché è decisiva (sì, lo è, e fa niente se vi diranno che non è vero). E un po’ perché siamo curiosi di vedere che cosa combinerà Christian Eriksen, ‘esploso’ nel match di Europa League in terra bulgara alla faccia di chi diceva ‘mah, boh, pare una mezza pippa’. E invece no. Il danese ‘c’è’ eccome e dobbiamo solo capire quale sarà il suo destino tattico: mezz’ala nel classico 3-5-2 contiano o fantasista nel 4-3-1-2? Più probabile la prima, ma andiamo solo a sensazioni. Dall’altra parte troverà la Juventus pimpante di Maurizio Sarri, ancora più pimpante dopo le parole del presidente Andrea Agnelli […]”. Questa la sintesi di Biasin in ottica scontro diretto di fine settimana.

Fonte: Tutto Mercato Web – Fabrizio Biasin