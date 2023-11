Biasin: «Juventus favorita senza le coppe ma Inter costruita per giocare tutto!»

Biasin non nasconde il fatto che la Juventus potrebbe essere più avvantaggiata in campionato. Ma il giornalista sottolinea anche il potenziale dell’organico dell’Inter.

COSTRUITA AD HOC – In campionato è sempre più corsa a due per lo scudetto fra Inter e Juventus. Fabrizio Biasin, intervenuto su Radio Sportiva, parla della situazione delle due squadre: «Come la penso rispetto a chi dice che Juventus favorita perché senza coppe? Penso che quando un gruppo è costruito per affrontare più competizioni è bene che stia in tutte le competizioni. Però questa è una cosa che tu sai all’inizio della stagione e quindi costruisci un gruppo con titolari, alternative e alternative delle alternative. Se invece ad inizio stagione sai di avere un’unica competizione e puoi concentrarti solo su quella, allora un vantaggio ce l’hai. È evidente che puoi preparare la tua partita con calma, per tutta la settimana. Secondo me è vero che per la Juventus questo può essere un grande vantaggio così come credo che una squadra come l’Inter non debba uscire da una competizione per essere all’altezza di quell’altra. Perché ha una rosa costruita per disputare tutte le competizioni».