Biasin: «Inzaghi in silenzio a lavorare. Tolto un sassolino dopo il Torino»

Fabrizio Biasin, intervenuto su Tutti Convocati, ha elogiato il grande atteggiamento di Inzaghi. Il tecnico nerazzurro poi si è ‘sfogato’ nel post Inter-Torino

LAVORO − Biasin parla del percorso di Inzaghi in nerazzurro: «Il messaggio era rivolto a tutti – sia avversari che tifosi – e anche a tutti quelli che pensavano che senza Antonio Conte e Romelu Lukaku il mondo fosse finito. Simone Inzaghi non si è mai detto di essere il migliore, il più bravo. È stato sempre in silenzio a lavorare. Durante la conferenza stampa post Inter-Torino, si è tolto qualche sassolino dallo stomaco».