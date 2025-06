Biasin: «Inzaghi? So che sarebbe ancora all’Inter se avesse vinto la finale»

Biasin svela un retroscena su Inzaghi e il suo addio dall’Inter. Poi si concentra sulla prima uscita della squadra di Chivu.

INZAGHI – Su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Fabrizio Biasin è ritornato sull’addio di Simone Inzaghi dall’Inter per andare all’Al-Hilal: «Sul fatto che ci fosse un tentativo di accordo in corso lo han capito in tanti, il Ceo dell’AlHilal ha anche detto che non aveva firmato il contratto. Se l’Inter avesse vinto la finale, per quello che so io, Inzaghi sarebbe ancora tecnico dell’Inter».

POST MONTERREY – Infine, Biasin ha parlato di attualità e dell’ultima uscita dei nerazzurri al Mondiale per Club: «È stata una partita con più ombre che luci, ma non mi immaginavo molto di più, visto che siamo tra la fine di una stagione e l’inizio di un’altra. Ho visto una buona Inter nel primo tempo, bruttissimo secondo tempo con squadra sfilacciata e stanca. Leggo già sentenze che mi fanno sorridere. Bisogna stare molto attenti, la competizione è importante ma devi ragionare su quello che sarà. Ti accompagna all’inizio del nuovo campionato. Chivu è giovane, novello in Serie A, con una squadra nuova, bisogna testare e provare adesso per non rischiare di incappare a 10 prime partite di campionato così così».