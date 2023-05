Biasin: «Inzaghi sa fare calcio, giustissima la sua riconferma»

Fabrizio Biasin nel suo editoriale per Sportitalia ha parlato dell’Inter, ma soprattutto della posizione di Simone Inzaghi, non sicura fino a poco tempo fa.

CRITICHE – Fabrizio Biasin scrive questo sul tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi da Piacenza, ex allenatore incapace, ora “lisciato” da tutti quanti. Che tristezza il calcio: perdi tre partite e sei “Scemone”, ne vinci altrettante e “io l’ho sempre detto che è un fenomeno”. Bah. Nessuno che guardi quel che accade in campo. E quel che accade in campo è chiaro come il sole: Inzaghi sa fare calcio, non solo ora che le cose vanno per il meglio, ma pure prima quando i suoi attaccanti sbagliavano gol da un centimetro. Ha detto così, ieri, Beppe Marotta: “Non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, quest’anno, di sostituire Inzaghi. È riuscito a rafforzare la sua posizione anche grazie alle prestazioni della squadra, che sono frutto ovviamente della sua guida tecnica. La sua conferma, parlando per percentuali, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno”. Giustissimo così, a prescindere da quel che accadrà domani e figuriamoci il 10 giugno».