Biasin: «Inzaghi troppo spesso massacrato. Asllani gioca poco perché…»

Biasin analizza alcune situazione legate all’Inter, dal futuro di Lukaku (vedi focus) a quello di Inzaghi e Dumfries, passando per Asllani poco utilizzato. Di seguito il lungo intervento del giornalista, ospite di Radio Sportiva.

PARTITE CHE CONTANO – Fabrizio Biasin dice la sua sul futuro di Simone Inzaghi di alcuni calciatori dell’Inter. Ecco il pensiero espresso dal giornalista nella trasmissione “Microfono Aperto”: «Mi auguro di vedere Romelu Lukaku l’anno prossimo nella rosa dell’Inter perché questo si verificherà soltanto se sarà decisivo nelle prossime otto, dieci, partite. E tutto ciò vorrà dire aver vinto qualcosa di importante. In questo momento è difficile pensare a una riconferma però se Lukaku riesce a fare quello fatto ieri anche ad altissimo livello allora diventa importante ragionare su Lukaku ancora a Milano. Il futuro di Denzel Dumfries? Dal primo giorno in cui è arrivato Milano si parlava già di lui lontano. Una sorta di interesse in Premier League c’è. Può sicuramente avere un mercato in Inghilterra. Ora sta giocando non al suo livello, dopo aver fatto vedere al Mondiale qual è il suo vero livello, e anche lui ha la possibilità di far vedere quanto vale nelle prossime partite che contano. Inzaghi rimarrà l’anno prossimo? Mi auguro di sì perché è stato eccessivamente attaccato. È vero, ci sono state undici sconfitte ma la situazione non è così disperata e anche la gestione della rosa in questo momento funziona. Ieri è riuscito a dare valore a giocatori che abbiamo visto poco, si nota un umore crescente, il gruppo sembra stia funzionando e sembra stare dalla parte di Inzaghi. Purtroppo questo è un mondo che risponde solo ai risultati. Se l’Inter non riuscirà ad entrare tra le prime quattro verrà massacrato come troppo spesso è capitato quest’anno».

Inter, le critiche immotivate a Inzaghi

IL TERZO – Biasin continua la sua disamina sull’Inter parlando, tra le altre cose, anche di Kristjan Asllani: «La squalifica revocata a Lukaku? Decisione saggia e di estremo coraggio. Bisognava fare qualcosa e l’abbiamo fatta. Per me è stata una decisione corretta. Perché Asllani non gioca? Togliamoci dalla testa che Inzgahi abbia un problema con lui e viceversa. A me piace molto e quest’anno lo immaginavo in campo più spesso. L’idea di Inzgahi è che lui sia un regista e farlo giocare in questo momento in quel ruolo è abbastanza complicato. Hai un certo Marcelo Brozovic e un certo Hakan Calhanoglu, che è diventato titolare giocando una partita più bella dell’altra. Se sei il terzo dopo questi due è complicato. Bisognerebbe provarlo da mezz’ala però questa è una cosa che non dipende da nessun se non dall’allenatore e dal giocatore. Non dev’essere giudicato completamente per questa stagione perché lo abbiamo visto pochissimo e per quel poco ha fatto vedere delle qualità. A chi si riferisce Inzaghi quando dice che sa da dove provengono le critiche? Da quello che ho capito non ce l’ha con nessuno all’interno dell’Inter ma all’esterno. Inzaghi si riferisce a certe critiche strumentali che arrivano quando non vince ma, a volte, anche in momenti sereni. Provate a ragione su chi può essere, all’esterno della società, che ha voglia di rompergli le scatole».