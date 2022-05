Biasin: «Inzaghi massacrato se arriverà secondo in tutto! Mai una cosa»

Biasin, ospite negli studi di Supertele a DAZN, ha voluto spezzare una lancia a favore di Inzaghi e della sua prima stagione all’Inter. Comunque vada, merita la conferma.

CONFERMARE O NO − Fabrizio Biasin non ha dubbi sulla prima stagione all’Inter di Simone Inzaghi: «Mediaticamente se non vinci la Coppa Italia e arrivi secondo Inzaghi verrà massacrato. Però il lavoro è positivo. Se non è positivo il suo lavoro allora ditemi chi ha lavorato bene quest’anno. Ha raggiunto dopo tanti anni gli ottavi di Champions League, ha vinto la Supercoppa Italiana, è finalista di Coppa Italia ed è ancora in lotta per il campionato. L’estate scorsa quando scende dalla barca Antonio Conte e arriva Inzaghi ero un po’ perplesso. Ma il suo 3-5-2 non è uguale a quello di Conte, ha dato le sue idee. Per questo dico che Inzaghi dovrà essere ovviamente confermato».