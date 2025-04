Biasin: «A Inzaghi interessa la ‘coppetta’, che farebbe da materasso»

Biasin parla della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Milan, concentrandosi in particolare su Simone Inzaghi.

FONDAMENTALE – Dalle colonne di Tmw, Fabrizio Biasin presenta il derby di questa sera: «Derby di Milano, l’ultimo della stagione. In una situazione normale sarebbe passato in terzo piano, massimo in secondo. E invece è diventato fondamentale, sia per l’Inter che per il Milan. E infatti Inzaghi e Conceicao schierano il miglior undici possibile, non possono fare altrimenti».

COPPETTA CHE INTERESSA – Biasin sull’importanza per la Beneamata: «L’Inter che prova a vincere tutto è reduce da una sconfitta bruciante e non può concedere il bis, al Milan rimane solo la Coppa Italia. Inzaghi non ha dato retta a chi gli chiedeva di rinunciare alla coppetta: non è così che fanno i grandi club e i grandi allenatori. Interessa eccome, questa coppetta, anche perché farebbe da “materasso” in caso di doppio tonfo tra scudetto e Champions e consentirebbe di prendersi piccole vendette con Milan (zero derby vinto in stagione) e Bologna (sconfitta Pasquale)».

PARADOSSO – Biasin conclude sui rossoneri: «E il Milan? Facile, la Coppa Italia diventerebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa, un vero paradosso considerando la stagione ballerina del Diavolo. Sarebbe importante ma anche pericoloso per i dirigenti rossoneri: potrebbero convincersi di non aver fatto poi così male».