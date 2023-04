Biasin: «Inzaghi da valutare a fine stagione. Allegri ha sbagliato»

Fabrizio Biasin, ospite a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato delle scelte di Massimiliano Allegri nella partita tra Inter e Juventus e del lavoro di Simone Inzaghi.

STAGIONE DA VALUTARE − Fabrizio Biasin ha parlato del lavoro e dei risultati di Simone Inzaghi in questa stagione con l’Inter. Le sue parole: «Partiamo dal presupposto che su Inzaghi si cambia idea ogni settimana. Inzaghi comunque in questo momento non ha ancora fatto niente se non una Supercoppa. Sicuramente torneranno a massacrarlo oppure a celebrarlo a seconda di come finirà. Al momento l’unica certezza è che Inzaghi da qui al termine della stagione giocherà con la sua Inter 56 o 57 partite ed è ancora in ballo su parecchi fronti. Inoltre ha portato nelle tasche della società un centinaio di milioni con le vittorie in coppa, che non sono proprio pochissimi. Secondo me già adesso una pacca sulla spalla potrebbero dargliela. Io so come funziona il calcio e sono consapevole che se la squadra non si qualificherà in Champions League sarà certamente una stagione negativa. L’obiettivo minimo è quello».

AUTOSABOTAGGIO − Il giornalista ha poi espresso un suo breve parere sulla partita di ieri sera tra Inter e Juventus. In particolare ha detto la sua sulla formazione scelta da Massimiliano Allegri: «Ieri sera io non ho tremato un secondo e non mi era mai capitato contro la Juventus di vivere una serata così tranquilla. Credo che Allegri ieri si sia messo in difficoltà da solo con quella formazione».