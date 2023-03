Biasin: «Inzaghi? Critiche sì, massacro no. Accanimento mediatico»

Biasin prende le difese del tecnico dell’Inter, Inzaghi. Il giornalista ritiene fin troppo eccessive le critiche e l’accanimento mediatico verso l’allenatore piacentino

ACCANIMENTO MEDIATICO − Fabrizio Biasin, su Twitter, ha speso qualche parola nei confronti di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro bersagliato dalle critiche negli ultimi mesi. Le sue parole: «Non so se Inzaghi sarà all’Inter anche in futuro, ma so che l’accanimento mediatico nei suoi confronti è esagerato. È parecchio sotto le attese in Serie A (come molti altri), è in corsa su tutto il resto (come pochi altri). Le critiche sono giustificate, il massacro no».