Biasin: «Inzaghi, bisogna voltare pagina. Inter ha potenziale importante»

Fabrizio Biasin commenta le parole di Inzaghi dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Poi, discorso più in generale sulle potenzialità dell’Inter

VOLTARE PAGINA – Ecco il commento di Fabrizio Biasin sulle parole di Inzaghi post Inter-Parma: «Penso che Inzaghi debba voltare pagina. Se pensi ai due punti lasciati a Monza per questioni arbitrali non esci più dal loop. Devi essere in grado di girare pagina, altrimenti non ne esci più da quella cosa li. Sabato è una partita complicata, poi c’è la Supercoppa che rimane un trofeo importante».

POTENZIALE IMPORTANTE– Il giornalista di Libero parla anche del potenziale dell’Inter, che nonostante la stagione travagliata rimane una squadra forte: «Inter deludente per il potenziale. Per fortuna è ancora in corsa su tutti i fronti, ma bisogna dare continuità alle prestazioni. Questa squadra continua ad avere un potenziale importante».