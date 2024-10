Biasin: «Inzaghi ha abituato tutti troppo bene. Juventus? Entrambe affaticate»

Fabrizio Biasin, noto giornalista vicino all’Inter, nel corso della puntata di Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha commentato la situazione in generale sull’Inter in vista anche del derby contro la Juventus e della gestione di Inzaghi.

BRAVI – Nel corso della puntata di Microfono Aperto, Fabrizio Biasin ha commentato la situazione in casa Inter dopo la vittoria contro lo Young Boys in Champions League. Queste le sue parole: «Ogni stagione ha una storia diversa, quest’anno credo stia trovando la sua strada nonostante alcune sbavature. Questa Inter ha numeri importanti in Champions League, come zero gol subiti. Credo che Inzaghi abbia abituato troppo bene tutti quanti, non deve giocare come il Barcellona di Guardiola o il Napoli di Sarri, questa idea dobbiamo levarcela dalla testa. Si può vincere senza essere bellissimi. Bastoni? Non lo vedo come un difensore classico, è uno moderno, ma per me è un centrocampista aggiunto, è uno dei miei preferiti in assoluto. Taremi invece ha un problema legato ai numeri, ha sempre segnato tanto mentre ora è fermo a un solo gol su rigore. La prestazione non manca mai, contro lo Young Boys è stato uno dei pochi a essere sempre nel gioco. Ma deve sbloccarsi».

Inter, un derby complicato. Inzaghi ci lavora

DERBY – Fabrizio Biasin poi, ha detto la sua sulla sfida di domenica tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus nel derby d’Italia: «Inter-Juventus? Sarà una partita non bellissima, con due squadre affaticate. Sembrano a terra da un punto di vista della prestazione e in difficoltà dall’infermeria. Mancano i miglior giocatori di entrambe le squadre. A sensazione non mi aspetto una bellissima partita, spero di essere smentito da Inzaghi. Non credo che la Juventus sia la brutta versione di martedì sera, così come non credo che l’Inter possa concedere così tanto come contro gli svizzeri».