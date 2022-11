Biasin: «L’Inter vuole chiudere la trattaiva con Skriniar entro Natale»

Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva riguardo Milan Skriniar, il cui contratto non è stato ancora rinnovato.

SOSTITUTO – Fabrizio Biasin è tornato sull’argomento del rinnovo di Milan Skriniar: «Cederlo ad agosto avrebbe creato un problema a livello tecnico. Non c’era tempo e modo di prendere un sostituto. Hai fatto fatica a prendere Acerbi, che è arrivato come una riserva. Avresti dovuto vendere Skriniar a giugno nel caso, magari andando poi su Bremer. Secondo me in questo momento la situazione è sempre la stessa. Da ciò che so io, la buona notizia è che esiste una trattativa. Non c’è ancora un accordo dal punto di vista economico. Entro Natale l’Inter spera di chiudere. Non dovesse arrivare ragionerà su giocatori diversi a partire dalla prossima stagione». Così il giornalista sulla situazione riguardante lo slovacco.