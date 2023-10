Biasin: «Inter 8 vittorie su 11, ma c’è chi dice che è inaccettabile!»

L’Inter ieri ha vinto l’ottava partita su undici in stagione, ma c’è chi non è contento. Di certo non Biasin, che elogia la squadra di Inzaghi a Microfono Aperto su Radio Sportiva.

IN SCIOLTEZZA – Fabrizio Biasin su Torino-Inter: «Simone Inzaghi ha azzeccato i suoi cambi, la partita è diventata a senso unico. L’Inter, se a regime, è normale che batta il Torino, che quest’anno rispetto alle passate stagioni è legittimo che proprietà e tifosi pretendano di più. L’organico non è da seconda metà della classifica: Ivan Juric deve fare di più. Finora l’Inter ha giocato undici partite, ne ha vinte otto pareggiate due e persa una. C’è chi pensa sia un ruolino inaccettabile, ma non si possono vincere tutte le partite. Se l’Inter mantiene questo ruolino avrà fatto il suo dovere, ieri per un’ora ha giocato una pessima partita ma nell’ultima mezz’ora si è visto tutto il suo valore. Dualismo? In una partita del genere devi avere i dualismi, quindi benedetti i dualismi. Infatti l’Inter ha costruito una rosa per avere i giocatori di movimento quanto più vicini».

LE GERARCHIE – Biasin va sui valori della Serie A: «Juventus non più centrale rispetto a Inter e Milan? Non è una cosa di adesso, sono ormai un paio di stagioni che la gerarchia è cambiata. Ma non in termini milanesi: l’anno scorso ha stravinto il Napoli lo scudetto. L’assenza della Juventus non è tanto merito degli altri, ma demerito proprio: nelle ultime stagioni ha avuto problemi di gestione, che si sono tradotti in mancanze sul campo. Qualcuno indica Massimiliano Allegri come unico responsabile, ma in realtà credo che due-tre anni di cattiva gestione abbiano creato questo. Non è facile mettere a posto una situazione così complicata dal punto di vista dei conti, ci vuole ancora un po’ di tempo ma poi la Juventus è lì, non a distanze siderali dalle altre. E sono convinto che non avere le coppe possa diminuire la distanza dall’Inter e dalle altre».