Biasin analizza: «Inter, vittoria meritata contro l’Urawa Reds! Per ora va bene»

Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito alla vittoria in extremis dell’Inter contro l’Urawa Reds per 2-1. Di seguito la sua analisi.

LA VITTORIA – L’Inter ha ottenuto una vittoria preziosissima, per il suo cammino al Mondiale per Club e per il morale, contro l’Urawa Reds. La sfida, vinta 2-1 dai nerazzurri grazie al gol nel finale di Valentín Carboni, ha offerto alcuni spunti interessanti riguardo ciò cui si potrà assistere nel corso della prossima stagione. Sia per quanto riguarda la flessibilità del tecnico Cristian Chivu in tema di sistema di gioco sia per quanto concerne gli uomini che potranno avere spazio con il rumeno. Su tutti l’autore del gol Carboni e il promettente italiano Francesco Pio Esposito, sul quale sarà necessario fare un ragionamento nel presente tale da incidere anche sul futuro.

Biasin sul successo dell’Inter contro l’Urawa Reds per 2-1

IL RAGIONAMENTO – A parlare della vittoria dei nerazzurri è stato il giornalista Fabrizio Biasin, che si è così espresso sul suo account X: «L’Inter (84% di possesso, 4 tiri in porta) vince meritatamente con l’Urawa pur con enorme fatica. Il 3-4-2-1 è una possibilità interessante ma a una sola condizione: un mercato che porti fantasia e qualità. Prima importantissima vittoria per Chivu. E per ora va bene così».