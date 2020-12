Biasin: “Inter, vittoria fondamentale! Troppe critiche su questa squadra”

Condividi questo articolo

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista di “Libero” e opinionista, ha commentato la sofferta vittoria dell’Inter contro il Napoli, a San Siro, negli studi di “Pressing Serie A” su Italia 1.



A DENTI STRETTI – L’Inter soffre ma si aggiudica uno scontro diretto fondamentale contro il Napoli di Gennaro Gattuso. I nerazzurri soffrono parecchio negli ultimi quindici minuti, nonostante la superiorità numerica per l’espulsione di Lorenzo Insigne al 72′. Fabrizio Biasin ha analizzato così la prestazione della squadra di Antonio Conte: «Il Napoli nel secondo tempo ha fatto la partita. L’Inter l’ha vinta da grande squadra e in altre occasioni è capitato che poi i nerazzurri non la portassero a casa. Stasera, invece, hanno sofferto e ottenuto tre punti in una giornata in cui tutte le altre hanno pareggiato. Da una settimana sono molto arrabbiato con Conte e l’Inter, ma non va bene essere troppo critici con questa squadre. Quella di ieri sera è una vittoria importante in ottica scudetto. Milan? Sta facendo qualcosa di straordinario, ma sul lungo periodo non ha la stessa profondità di rosa dell’Inter e della Juventus. Se al Milan togli tre colonne va in difficoltà, l’Inter può sopperire. Errore mettere ai tifosi del Milan l’idea dello scudetto. L’obiettivo dei rossoneri è quello di qualificarsi alla prossima Champions League».