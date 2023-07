Biasin: «Inter tradita da Lukaku e arrabbiata! Nzola? Comprendo»

Inter in piena fase di costruzione in queste ultime settimane. Tanti i tasselli da aggiungere alla rosa con la priorità portiere in primo piano. Tiene banco sempre la questione Lukaku: ne ha parlato Biasin a Radio Sportiva.

PIANO INTER − Il calciomercato dell’Inter entra sempre più nel vivo e si gioca su più fronti. A Radio Sportiva, Fabrizio Biasin fa il punto della situazione: «L’obiettivo è creare delle coppie in ogni ruolo. In questo momento c’è una coppia non ancora creata, quella del portiere. Sappiamo che gli obiettivi sono Yann Sommer e Anatoliy Trubin. Per lo svizzero bisogna trovare l’accordo con il Bayern Monaco perché quello con il portiere c’è già. Non è però una questione di ore. Manca poi un sesto difensore. Serve un centrocampista, una quarta mezzala. Infine, un sostituto di Romelu Lukaku e nel caso di addio di Joaquin Correa gli attaccanti da prendere dovrebbero essere due. A sinistra se Robin Gosens resta, nessun problema. In caso contrario, l’Inter andrà su Carlos Augusto. Questo è più o meno il piano».

LUKAKU E NZOLA − L’attenzione di Biasin si è poi spostata sulla questione Romelu Lukaku e su un suo possibile sostituto: «Abbiamo letto tutti il tentativo di Lukaku di essere perdonato dall’Inter. Io credo che rispetto a tutto quello che si è detto, la dirigenza interista è realmente arrabbiata. Si sentono traditi e difficilmente riaccoglieranno il giocatore nello spogliatoio. L’Inter sta andando su altre strade. Magari, adesso, questi giocatori non hanno le qualità di Lukaku ma potranno averle in futuro. Si cerca un qualcuno che possa dare certezze all’ambiente e allo spogliatoio. M’Bala Nzola piace molto a tanti tifosi e comprendo questa cosa. Il giocatore riesce a mantenere un reparto da solo come abbiamo visto allo Spezia. Anche secondo me può stare in una rosa di alto livello. Sarebbe un errore prenderlo per farne un titolare però».