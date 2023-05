Biasin: «Inter, a Torino mantenere alto il livello per la finale! Inzaghi…»

Biasin pensa alle probabili mosse dell’Inter contro il Torino (vedi articolo). Per il giornalista, intervenuto su Radio Sportiva, la squadra di Inzaghi deve rimanere concentrata in vista della finale di Champions League.

MOTIVAZIONI – Fabrizio Biasin parla dell’Inter nella trasmissione “Microfono Aperto”: «12 sconfitte per una squadra che ambisce in alto sono un enormità. Però bisogna anche guardare le partite. Rispetto a inizio stagione, dove l’Inter non era squadra, ci sono state altre sconfitte in cui la partita l’ha fatta. Bologna a parte, tutte le altre sono arrivate nonostante 25 conclusioni in porta. Poi si è arrivati in questo momento in cui tutto si è incastrato alla perfezione e tutti riescono a fare ampiamente il loro dovere. Per me Inzaghi ora è stra-promosso ma non era da mandare via neanche un mese fa perché l’Inter riusciva sempre a portare a casa le prestazioni. Torino-Inter? Credo che tutti proveranno a fare loro partita tenendo presente che le motivazioni fanno la differenza. Per l’Inter non è una sfida banale perché è una sorta di prova generale per la finale di Champions League. Presumo che Inzaghi farà giocare tante alternative, che sono però a caccia di minuti per cui ce la metteranno tutta. Non penso che sarà un’amichevole ma il Torino ha motivazioni e armi per fare la sua bella partita. È importante provare ad arrivare al punto più alto possibile della classifica. Devi arrivare sopra al Milan e non farti dire che sei arrivato in Champions League perché hanno penalizzato la Juventus. Pensare di consegnare la partita col Torino non è saggio dal punto di vista dell’umore. Arrivare alla finale con una discreta prestazione e mantenere alto il livello agonistico è importante. Penso che Inzaghi e i suoi giocatori vorranno giocarsela. Ovviamente se puoi rischiare di metterci la gamba eviti di metterla».