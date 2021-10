Biasin: «Inter, i tifosi vanno tutelati. Altrimenti la gente si arrabbia»

Fabrizio Biasin, noto giornalista tifoso dell’Inter, ha parlato della questione legata al caro biglietti in vista della partita contro la Juventus (vedi articolo). Schierandosi dalla parte dei tifosi.

TUTELA – Fabrizio Biasin – attraverso i suoi canali social – ha commentato la situazione legata ai prezzi dei biglietti di Inter-Juventus. Queste le sue parole, in sostegno ai tifosi: «Il discorso sul caro biglietti è semplice: quelli dove si mangia e ti danno lo champagne li puoi mettere a cifre folli per far pagare l’esperienza e nessuno ti dice nulla. Quelli per chi c’è sempre, anche all’ottavi di Coppa Italia, tienili a livelli umani. Sarebbe giusto tutelare i vecchi abbonati, altrimenti la gente si inc**za e non ha tutti i torti».