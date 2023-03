Biasin: «Inter a testa alta! Inzaghi può crescere qui. Ora obiettivo…»

Biasin parla della qualificazione ai quarti di Champions League dell’Inter e delle ambizioni future. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, all’indomani della sfida a Porto, il giornalista e tifoso nerazzurro esprime le sue preferenze sui sorteggi e un suo giudizio su Inzaghi. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di “Microfono Aperto”.

AMBIZIONI – All’indomani dalla qualificazioni ai quarti di Champions League dell’Inter, Fabrizio Biasin analizza su più fronti la situazione dei nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni del giornalista intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva: «Sorteggio dei quarti? Qualunque genere di incastro comporterà dei problemi. Uno si ricorda le prestazioni del City o del Bayern e pensa sia meglio evitarle ma non è che le altre siano una passeggiata. La certezza è che abbiamo tre squadre italiane all’altezza. A me il derby non dispiacerebbe, anche perché significherebbe avere certamente un’italiana in semifinale. Sarebbe una cosa molto bella perché Milano, dopo tanti anni di secondo piano, potrebbe tornare ad avere un grande valore a livello calcistico e i riflettori puntati. Critiche all’Inter? Penso che ieri fossero tutti dalla parte dei nerazzurri. È vero che contro ieri ha fatto una partita di sofferenza ma non c’è niente di male, il calcio è anche questo. Doveva essere il Porto a trovare la chiave per riuscire a fare gol. L’Inter giocando una partita onesta e con il gol decisivo dell’andata si è meritato la qualificazione. La squadra di Simone Inzaghi esce a testa altissima e fa quello che non ci si immaginava, arrivando ai quarti dopo un girone molto complicato. I complimenti se li meritano tutti, dai giocatori all’allenatore. La celebrazione è doverosa ma accontentarsi è sbagliato. In Europa non vedo squadre perfette quindi i quarti sono solo un passaggio e bisogna cominciare a volare alto, anche a livello di ambizioni, e vedere quello che succede».

Inzaghi, all’Inter tra limiti e miglioramenti

OBIETTIVO – Biasin continua la sua disamina sull’Inter, parlando di Inzaghi e di quanto accaduto ai tifosi nerazzurri a Porto (vedi video). Così il giornalista nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”: «È normale che Inzaghi abbia ancora limiti, come nella comunicazione o in alcune situazioni da gestire. Non ha alternative al suo gioco ma, in assenza di giocatori incapaci a saltare l’uomo, bisognerebbe inventarsi altro. Lui può migliorare e può farlo all’Inter e secondo me lo sta già facendo. L’obiettivo più importante è riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League quindi deve sicuramente migliorare in campionato. Ma che abbia già fatto tanto di buono è evidente e gli deve essere riconosciuto. Non è vero che non c’è un gruppo compatto. Anche nella partita persa contro lo Spezia la squadra ha giocato d’insieme, non è vero che ognuno va per sé. Giustamente ieri sera Inzaghi si è tolto qualche sassolino. Ora deve tornare sul pezzo. Non puoi goderti la vittoria di ieri perché domenica c’è una partita importante contro la Juventus. I tifosi a Porto? Erano in centinaia ad aver speso un sacco di soldi, con un biglietto valido, che non hanno potuto assistere alla partita. Si è rischiato grosso, con tantissime persone ammassate in spazi strettissimi. Queste cose non possono succedere nel 2023».