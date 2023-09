Biasin: «Inter stanca? Neanche se gioca tutti i giorni! Col Sassuolo altri motivi»

Il collega Fabrizio Biasin ospite del canale Cronache di Spogliatoio, ha parlato di vari temi legati al mondo Inter, su tutti la sconfitta con il Sassuolo e dei possibili motivi.

NON LA STANCHEZZA – Fabrizio Biasin non è d’accordo con chi pensa che il motivo della sconfitta sia legato alla stanchezza della squadra: «Io non voglio proprio credere che a metà settembre un giocatore possa essere stanco, anche giocando tutti i giorni. Io credo che sia un’altra la questione: l’Inter mi ha fatto vedere, anche quando perdeva, di avere sempre il pallino del gioco. Contro il Sassuolo questa cosa l’ha persa, e non me l’aspettavo. Dopo il pareggio dei neroverdi è andato in una frenesia totale, che ti fa pensare che i giocatori siano stanchi, invece corrono a vuoto. Questa cosa dall’Inter di Simone Inzaghi nel 2023 non l’ho mai vista».