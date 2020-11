Biasin: “Inter squadra poco contiana! Manca la fame e un altro elemento”

Fabrizio Biasin

L’Inter stasera affronta il Real Madrid in Champions League, una sfida fondamentale per le sorti del Gruppo B. Fabrizio Biasin – intervenuto in diretta su “Sky Sport 24” – definisce quella nerazzurra una squadra poco “contiana”

SPIRITO CONTIANO – L’Inter questa sera sfida il Real Madrid in Champions League, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi. Fabrizio Biasin analizza i nerazzurri: «Se all’Inter manca la convinzione? È un po’ mancata nelle ultime prestazioni. L’Inter ha creato molto ma ha sempre subito gli avversari alla prima occasione. Questo secondo me perché manca convinzione e condizione atletica. Questa Inter è una squadra poco contiana perché non riesce a fare quei chilometri in più. Stasera serve determinazione ma anche la prestazione dei singoli, come nel finale dell’anno scorso».

FORTUNA – Biasin sottolinea anche come manchi un po’ di fortuna ai nerazzurri: «Cos’altro è mancato? La prima cosa che mi viene in mente da non allenatore è la fortuna, perché l’Inter è stata parecchio sfortunata, soprattutto con lo Shakhtar. Però questi sono alibi perché la fortuna te la devi guadagnare. Questa è una squadra poco contiana dal punto di vista della determinazione. La fame dei giocatori in questo momento un po’ manca, anche se tutti loro quando vengono intervistati dicono che non c’è un problema da questo punto di vista. L’occasione ideale per dimostrarlo è proprio quella di stasera».