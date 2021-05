Biasin: «Inter, speranze ma non certezze su chi l’allenerà»

Fabrizio Biasin ha parlato delle panchine di alcune squadre di Serie A per la prossima stagione, tra cui quella dell’Inter allenata da Antonio Conte.

TWEET – Queste le parole tramite un messaggio su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sugli allenatori di alcune squadre di Serie A per le prossima stagione. “Secondo le mie ultime informazioni non so chi allenerà la Juve, non so chi allenerà il Napoli, non so chi allenerà la Lazio, non so chi allenerà la Fiorentina e ho speranze ma non certezze su chi allenerà l’Inter. Alla Roma ci andrà Mourinho. Spero di esservi stato utile“.