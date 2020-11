Biasin: “Inter, sondaggio con De Zerbi post Siviglia! Conte-Eriksen…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso dell’Inter, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Tra gli argomenti trattati i nerazzurri di Antonio Conte con il difficile rapporto tra il tecnico ed Eriksen.

ALLENATORE – Biasin non ha dubbi. Queste le sue parole: «Conte non se la sente di rischiare il suo credo calcistico. Quindi per questo vedo lontano Eriksen dall’Inter. Non credo però rimarrà in Italia. Difficile vedere Conte lontano dall’Inter almeno fino a fine anno. La società un sondaggio con De Zerbi post-Siviglia lo aveva fatto»