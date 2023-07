Biasin: «Inter, Sommer serve subito! Valutazioni solo alla fine»

Il mercato dell’Inter sta attraversando una fase di stallo. Si lavora su più fronti ma, al momento, senza tentare affondi decisivi. Il prossimo colpo dovrebbe essere Yann Sommer dal Bayern Monaco. Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter durante “Microfono Aperto” su Radio Sportiva.

STALLO − L’enigma portiere per l’Inter è sempre più intricato. Tanti i nomi fatti ma l’obiettivo resta sempre Yann Sommer. Fabrizio Biasin si esprime così sul tema mercato: «Spero che in un breve periodo si arrivi ad una soluzione. Sono giorni complicati per Sommer. L’anno scorso, in porta all’Inter c’era Andrè Onana che aveva determinate caratteristiche fondamentali nel calcio moderno. Sommer ha le capacità per giocare dal basso e spero riesca ad arrivare presto. Alcuni dicono che non importa se arriva questa settimana o tra 10 giorni e invece non è così. Sommer si è già promesso all’Inter ma prima il Bayern Monaco vuole il sostituto. Bisogna avere pazienza per il mercato dell’Inter, i milioni non spuntano dagli alberi in Italia. Servono, però, squadre complete, sarebbe meglio a metà agosto, altrimenti faremo una valutazione a settembre inoltrato».