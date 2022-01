Biasin: «Inter, serve un nove e non Dybala! Brozovic? Il vero insostituibile»

In collegamento su Tutti Convocati, Fabrizio Biasin ha parlato dei prossimi movimenti di mercato dell’Inter. Poi una battuta sull’assenza di Brozovic in Inter-Empoli

LA PARTITA − Biasin commenta la gara di ieri sera: «È stata una partita epica Inter-Empoli, per essere un ottavo di Coppa Italia uno si aspettava una gara tranquilla. Tanti dicono che le alternative nerazzurre non sono come i titolari, non è vero perché ieri nel primo tempo hanno giocato bene. Brozovic, il vero insostituibile di questa squadra».

MERCATO − Il pensiero di Biasin sui prossimi movimenti: «Io pescherei Frattesi dal mazzo del Sassuolo, l’Inter sta facendo il ragionamento per un grande centrocampista. Poi ha bisogno del 9 e non di Dybala. Scamacca opportunità, Vlahovic impossibile».