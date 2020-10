Biasin: “Inter, serve fare qualcosa in più. Da Conte ci aspettiamo…”

Fabrizio Biasin

Fabrizio Biasin ha parlato della vittoria del Milan di Stefano Pioli sull’Inter di Antonio Conte nel Derby di Milano giocato ieri

INTER-MILAN – Queste le parole di Fabrizio Biasin ai microfoni di “SportMediaset” sul Derby, Inter-Milan 1-2, giocato ieri. «Il Derby lo vince il Milan, e lo vince meritatamente. E ci sta, perché il Milan sta giocando bene da tanto tempo. Ci sta anche perché l’Inter aveva tanti problemi a livello di positivi e assenti. Non ci sta a livello di positivi e assenti perché, per quanto di riguarda, il potenziale dell’Inter resta superiore. E anche nettamente superiore. Non ci sta perché Antonio Conte non ha trovato le contromisure per andare contro questo Milan, contro il 4-3-1-2 messo in campo da Stefano Pioli. È rimasto fisso sulla sua difesa a 3 nel giorno in cui la difesa a 3 aveva veramente poco senso. E quindi niente di male: si può perdere una partita, ma bisogna anche fare qualcosa di più. I ragazzi in campo, ovvio ma anche l’allenatore. Da Antonio Conte ci aspettiamo che riesca a fare qualcosa di più soprattutto quando le partite sono più complicate».

