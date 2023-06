Biasin: «L’Inter sopravvive. Serve un cambiamento di marcia da…»

Biasin fa il punto della situazione sulle finanze dell’Inter e sulla difficoltà di agire senza problemi sul mercato. Di seguito il pensiero avanzato dal giornalista nel corso della trasmissione di Radio Sportiva.

COSTO ZERO – Fabrizio Biasin interviene nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto” per analizzare la situazione finanziaria dell’Inter e i movimenti sul mercato (vedi articolo). Così il giornalista: «Tutti fanno riferimento a un articolo uscito di recente, secondo me un po’ approssimativo, sulle presunte cifre del debito di Zhang. L’Inter ha tanti problemi ma sta provando a risolverli in qualche maniera. La società da almeno 4-5 sessioni esce dal mercato portando quattrini in cassa e cerca anche di abbassare il monte ingaggi. Tutto questo lavoro non è sufficiente per risolvere il problema. Per uscire da questo circolo vizioso ci vuole un bel cambio di marcia che non può passare solo dai dirigenti e dai risultati sul campo. L’Inter non sta buttando via soldi ma fa il possibile per portarli in cassa. Porta avanti un mercato che anche quest’anno sarà a costo zero. Al primo di luglio il club nerazzurro parte con un -50 basato sugli interessi. Parti sempre zoppo anche se fai stagioni clamorose, come questa appena terminata che ti ha portato tanti quattrini grazie alla Champions League. Non esci da questa situazione se non succede qualcosa di clamoroso. In questo momento l’Inter sopravvive nonostante gli ottimi risultati. Ma prima o poi bisognerà trovare il modo di uscirne».