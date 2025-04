Biasin: «Inter senza ricambi? Almeno 58 partite. Differenza col Napoli»

Fabrizio Biasin si è pronunciato sul momento dell’Inter, invitando a non guardare con pessimismo al futuro dopo la sconfitta dei nerazzurri con il Bologna per 0-1.

LA RIFLESSIONE – Fabrizio Biasin si è espresso a Pressing dopo la vittoria del Bologna contro l’Inter per 1-0. Il giornalista ha posto l’accento sull’esigenza di abbandonare atteggiamenti disfattisti: «Passati in meno di quattro giorni da ‘Inter squadra epica’ a ‘squadra stanca e senza ricambi’. La verità è che siamo in uno scontro scudetto dovuto al fatto che l’Inter abbia disputato 15 partite in più. Si è scelta questa cosa, che è bellissima, per cui l’Inter può vincere tutto perché ne ha ancora le possibilità. Difficile vedere i nerazzurri non segnare un gol… in questa partita, non è arrivato neanche un tiro in porta.

Nella peggiore delle ipotesi, i nerazzurri giocheranno 58 partite».