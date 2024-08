Biasin: «Inter, senza ansia. La squadra è già forte così»

Fabrizio Biasin, noto giornalista sportiva, ha parlato nella puntata di Radio Sportiva dell’attuale mercato dell’Inter che pare – a detta di tifosi – sia fermo.

ANSIA – L’Inter si prepara alle ultime due amichevoli prima del via ufficiale alla Serie A contro il Genoa. Negli studi di Radio Sportiva è intervenuto Fabrizio Biasin, noto giornalista e vicino alle questioni in casa Inter. Queste le sue parole: «Mercato attaccanti? Comprendo l’ansia dei tifosi, era anche prevedibile. Per tanti anni siamo stati abituati a vedere un via vai generale di calciatori, situazione figlia dei problemi finanziari ed economici del club. Tutto questo portava il tifoso sulle montagne russe, tra un comprare e un cedere. Questa estate invece non succedono cose, il tifoso dovrebbe pensare invece che il gruppo già funziona. A questa squadra quindi non serve tanto. Ma porta avanti il suo gruppo che ha vinto lo scorso anno lo scudetto».

Quinto attaccante in casa Inter: l’idea di Biasin

ATTACCO – Tra i tanti temi toccati, Fabrizio Biasin ha parlato anche del possibile attacco futuro dell’Inter: «In avanti forse però manca un attaccante dalle caratteristiche diverse, non numeriche. Marko Arnautovic non ti da garanzie su quel punto di vista, e poi doppia le qualità degli altri. Servirebbe invece un attaccante che salti l’uomo e che porti altre caratteristiche ad Inzaghi. Credo che alla fine l’attacco resti questo, questa rosa è molto competitiva».