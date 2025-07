Biasin: «Inter, scossone necessario. Lautaro Martinez leader vero»

Biasin promuove le parole di Lautaro Martinez nel post di Inter-Fluminense. Il giornalista di Libero parla di scossone necessario.

SCOSSONE NECESSARIO – Fabrizio Biasin, su Tmw, si esprime sull’uscita di Lautaro Martinez: «Le parole di Lautaro hanno fatto strabuzzare gli occhi ai più: “Ma era davvero necessario?”. Sì, era assolutamente necessario. Il leader della squadra ha voluto a tutti i costi terminare la stagione con una bordata e lo ha fatto con uno scopo ben preciso. Evitare che quelli che ora sono malesseri latenti di questo e quel giocatore si trasformino rapidamente in problemi in grado di segnare la prossima stagione. Un leader, per definizione, non può far finta che tutto sia a posto. Soprattutto se è evidente che non è così e in particolare se tiene alla maglia che indossa. L’Inter aveva bisogno di questo scossone. E pazienza se il tutto si è trasformato in un faticoso caso mediatico: meglio provare a risolverlo in piazza piuttosto che far finta di niente e implodere a stagione iniziata».

Per Biasin non solo Lautaro Martinez: parola pure ad altri 2 senatori

SENATORI – Poi Biasin passa la palla pure agli altri leader nerazzurri: «L’Inter deve aiutare Chivu con un mercato solido e impattante ma, soprattutto, ha bisogno che la vecchia guardia sia onesta con se stessa: per raggiungere gli obiettivi è indispensabile che i giocatori siano forti, ma ancora di più che abbiano voglia di remare in un’unica direzione. Questo è stato il segreto nei 4 anni della gestione Inzaghi, questo è quello che si rischia di perdere tra un mal di pancia e l’altro più o meno manifesto. E ovviamente parliamo di Calhanoglu e dei suoi ammiccamenti al Galatasaray, ma non solo del turco. Lautaro chiede ad alta voce ai dubbiosi di uscire allo scoperto. E siamo certi che il suo appello sia anche quello di Barella, Bastoni e dei senatori nerazzurri che vogliono aiutare Chivu, perché aiutare Chivu, banalmente, significa aiutare l’Inter».