Biasin: «L’Inter ha ritrovato serenità, domenica si decide tutto»

Biasin parla della lotta scudetto tra Inter e Napoli, parlando anche della ritrovata serenità da parte della squadra di Simone Inzaghi, dopo le due vittorie contro Verona e Torino. D’altronde anche la vittoria col Barcellona ha ridato maggior consapevolezza.

CONSAPEVOLEZZA E SERENITÀ – Fabrizio Biasin, ospite su L’ascia o raddoppia su Cronache di spogliatoio, dice la sua sulla lotta scudetto, tenendo conto che il distacco tra Napoli e Inter si è ridotto ad un solo punto. E nel prossimo weekend, che secondo il collega sarà quello decisivo per la lotta scudetto, ci saranno due partite fondamentali: Inter-Lazio e Parma-Napoli. Ecco il suo commento: «Le prospettive sono cambiate. L’Inter gioca con Verona e Torino a mente sgombra, ossia con una leggerezza che non aveva nelle partite precedenti. Gioca due partite con le alternative ai titolari, non dico riserve, ritrovando quella spensieratezza che aveva perso. Ora voglio vedere se resti questa spensieratezza anche contro la Lazio. Ora questa partita ha un peso, ma secondo me l’Inter ha ritrovato serenità. Ce la può fare a vincere le due partite. Per quello che ho visto adesso sei più consapevole e hai quasi dimenticato ad essere stanco. Ma in questo fine settimana si decide il campionato».