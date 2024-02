Biasin: «Inter, rischio processo mediatico. Futuro Inzaghi? Spiego una cosa»

Nel giorno di Inter-Salernitana Fabrizio Biasin esprime la propria visione sull’obiettivo scudetto, sul rischio che si corre e sul futuro di Simone Inzaghi.

PROBLEMA – Tra poche ore l’Inter torna in campo per la sfida contro la Salernitana. Fabrizio Biasin su Radio Sportiva fa il punto della situazione, pensando all’obiettivo stagionale e al rischio ad esso legato: «Per come si sono messe adesso le cose, con la possibilità di stasera di allungare e andare potenzialmente a +10, se l’Inter dovesse perdere questo scudetto sarebbe chiaramente un grosso problema. Si parla di Juventus ed è corretto ma c’è anche il Milan, che in questo momento sta avendo una resa importante e può anche pensare di poter dar fastidio. Questa cosa Inzaghi e l’Inter non l’hanno nascosta sin dall’inizio della stagione. Nel momento in cui manifesti il tuo obiettivo e dici che vuoi vincere la seconda stella sai perfettamente che se poi non arriva sei sotto processo mediatico».

Biasin sul futuro di Inzaghi all’Inter. Il paragone con Pioli

RAPPORTI – Poi Fabrizio Biasin continua il suo intervento pensando a cosa potrebbe accadere sulla panchina dell’Inter al termine della stagione: «Simone Inzaghi dovrebbe continuare anche il prossimo anno? Si deve sempre ragionare per cicli. Una volta che arriva una vittoria o una serie di grandi vittorie poi può essere anche normale pensare che certi cicli siano esauriti. A volte anche quando le cose che vanno bene è il caso di voltare pagina. Però ci sono situazioni e situazioni. Dipende tutto sempre dallo spogliatoio e dai rapporti che un allenatore ha con i suoi dirigenti. Per esempio si sta parlando tanto del futuro di Pioli, che qualcuno dà già come sicuro partente. Bisogna fare tanti ragionamenti perché al netto di un fastidio che può avere una parte della tifoseria, in questo momento se Pioli va d’accordo col suo gruppo di lavoro e se con i dirigenti il rapporto è buono non si capisce perché per forza di cose si debba arrivare a una separazione. I cicli prescindono da altri ragionamenti. Se le situazioni funzionano non è il caso di cambiare per forza di cose. Però nessuno può saperlo come vanno determinate questioni».