Biasin: «Inter ragiona su dei rinforzi. Serenità su bilancio e rinnovo Toro»

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto in collegamento su QSVS parlando di alcuni temi legati all’Inter. Tra questi, quello relativo al mercato nerazzurro, ai conti finanziari e al rinnovo di Lautaro Martinez

MERCATO − Biasin parla dei possibili rinforzi dell’Inter per gennaio: «Per Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca se ne riparlerà il prossimo anno. A gennaio, l’Inter ragiona su dei rinforzi. Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono approfittare di qualche opportunità di mercato, secondo me qualcuno arriverà non ovviamente un giocatore di 30/40 milioni».

CONTI − Queste le parole di Biasin sul bilancio finanziario dell’Inter: «Abbiamo nella testa il grande rosso dell’Inter a bilancio ma sono relativi alla drammatica passata stagione, i nerazzurri negli ultimi mesi hanno lavorato tanto per rimettere a posto i conti. C’è la sensazione che all’Inter ci sia più calma dal punto di vista finanziario-economico. Sul breve/medio periodo si deve arrivare ad un cambio di società perché il club sta perdendo denaro quindi bisogna arrivare alla cessione. Non so quando se tra sei mesi o un anno e inoltre bisogna capire se ci saranno ancora delle cessioni».

RINNOVO − Infine, Biasin parla del prolungamento di Lautaro Martinez: «Si ragiona sulle virgole del contratto, bonus e altro. Ma c’è la reale concretezza che Inter e Lautaro Martinez vogliono continuare insieme, quindi c’è tranquillità da questo punto di vista. Nelle prossime settimane, arriverà penso la fumata bianca».