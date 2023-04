Biasin: «L’Inter potrebbe sempre vincere 3-0. Dybala? Rimpiantissimi!»

L’Inter sta peccando di precisione in attacco, come dimostrano in maniera terrificante i miseri due gol su ottantasette tiri nelle ultime quattro partite. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista Biasin si rammarica anche per il mancato arrivo di Dybala.

L’ATTACCANTE CHE SERVIVA? – A Fabrizio Biasin sarebbe piaciuto vedere Paulo Dybala all’Inter: «Io non ho rimpianti, ho rimpiantissimi. Ero fra quelli che, l’estate scorsa, pensavano che nel momento in cui torna Romelu Lukaku a quelle condizioni non si discute: si prende Lukaku e si saluta Dybala. Avevo dubbi su Dybala, che veniva da un anno e mezzo di problemi fisici e di difficoltà di imporsi a livello caratteriale. Mi ha smentito su tutta la linea, sta dimostrando di essere un leader. Ma a luglio novantanove persone su cento avrebbero scelto Lukaku».

I PROBLEMI – Biasin prosegue con l’analisi del momento no: «Che ci sia del nervosismo mi sembra il minimo per una squadra che non vince da un mese e mezzo. Se tutti fossero sorridenti mi farei delle domande, per fortuna c’è del nervosismo. Il responsabile? Il problema è l’Inter, non è un giocatore o l’allenatore o la proprietà: tutti non stanno facendo il proprio dovere. Questa è una squadra con troppi giocatori che non sanno cosa faranno l’anno prossimo, non è una squadra serena. Era una partita da vincere tranquillamente, l’Inter ha sempre le possibilità di vincere 0-3 ma non ce la fa mai. Gioca sempre la stessa partita: tanto possesso palla nella metà campo avversaria, tanti tiri eccetera. Martedì non giocherà la stessa partita perché l’avversario non lo permette, penso che vedremo un’Inter diversa e paradossalmente più pragmatica».