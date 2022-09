Biasin: «Inter dal potenziale elevatissimo, Inzaghi deve ridare certezze!»

Fabrizio Biasin si concentra sul momento no dell’Inter, che ha iniziato la stagione con tre sconfitte nelle prime sette gare di campionato. Inzaghi deve dare una scossa. Le sue parole in collegamento su Sport Mediaset

TOCCA A INZAGHI − Biasin chiama in causa il tecnico dell’Inter per risollevare la squadra: «Bisogna pretendere che l’Inter ritorni ai livelli di novembre-dicembre. Simone Inzaghi non è al primo mese della sua stagione nerazzurra. Con lo stesso gruppo deve ridare certezze e conferme ad una squadra che detiene un potenziale elevatissimo».