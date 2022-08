Biasin: «L’Inter ha più soluzioni del Milan ma conta anche altro. Occhio!»

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso nerazzurro, ha ragionato sulle rose di Inter e Milan, giudicate entrambe complete. Nerazzurri leggermente più forti ma conta anche altro

CONTA ALTRO − Biasin ritiene le rose di Inter e Milan complete: «Nel 2022 non si può non prescindere dal fatto che ci sono i 5 cambi, quindi ci sono 11 più 11. Io vedo in Inter e Milan rose già complete, l’Inter più completa. Lo scorso anno pure ma ha vinto alla fine il Milan. I nerazzurri hanno più soluzioni ma non possiamo dimenticarci altre cose come l’alchimia che il Milan lo scorso anno ha portato ai massimi livelli». Le sue parole durante una diretta Twitch su Calciomercato.it.