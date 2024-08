Biasin: «Inter più forte dello scorso anno! Ma non sarà una cavalcata»

L’Inter ha iniziato la stagione col pareggio per 2-2 contro il Genoa, che ha lasciato l’amaro in bocca per come è arrivato. Ma Biasin non si fa demoralizzare dall’esordio ufficiale tutt’altro che positivo e sottolinea i miglioramenti fatti in un mercato comunque difficile. Le sue parole da Radio Sportiva.

ANCORA DA FARE – Nonostante manchino ancora un difensore e (possibilmente) un attaccante, l’Inter ha cercato di impostare il suo mercato aumentando le opzioni a disposizione di Simone Inzaghi. In quest’ottica sono arrivati – a oggi – gli svincolati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, più il secondo portiere Josep Martinez che al momento è l’unico per il quale si sia pagato un cartellino. Ma questo non scoraggia il giornalista Fabrizio Biasin.

Biasin promuove l’Inter nonostante un mercato senza grossi scossoni

IL GIUDIZIO – Biasin dà molto più peso al campionato rispetto che al campo e vede una novità dalla passata stagione: «Non penso che l’Inter possa fare la stessa cavalcata dell’anno scorso, sarebbe poco normale. L’anno scorso era andata via da sola da gennaio, vincendo quasi tutte le partite. Adesso la Juventus si è rinforzata, con Teun Koopmeiners e Nicolas Gonzalez sarebbe uno squadrone. L’Atalanta è organizzata per vincere lo scudetto ed è una novità, poi ci sono Milan e Napoli. L’Inter è più forte dell’anno scorso, perché al gruppo che ha vinto il campionato si sono aggiunti – e questo se lo dimenticano tutti – Zielinski e Taremi. L’Inter non si è indebolita affatto, ma le altre si sono rinforzate e per questo vedremo un campionato più agguerrito».