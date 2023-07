Biasin: «Inter più forte? Non so, diversa! Sensi e Fabbian…»

Biasin prova a ipotizzare come potrà essere l’Inter alla fine del mercato, con alcuni giocatori in discussione come Sensi e Fabbian. Il giornalista, intervenuto a Microfono Aperto su Radio Sportiva, guarda il centrocampo.

IN MEZZO – Fabrizio Biasin analizza le tante cessioni dell’Inter in questa finestra di mercato: «Ha perso delle colonne, tutti giocatori con grande esperienza e valore. Io non so se la squadra che sta nascendo sarà più forte di quella passata. È un Inter sicuramente diversa e che andrà modellata. Non sarà un compito facile per Simone Inzaghi. Bisogna dargli tempo. La cessione di Marcelo Brozovic è legata alla volontà di dar più spazio a Kristjan Asllani. Stefano Sensi non può sostituire Brozovic. Hakan Calhanoglu sarà il titolare e Asllani l’alternativa. Sensi può essere preso in considerazione al massimo per il ruolo di mezzala. L’Inter per me cerca altro. Se non si riesce a sbloccare determinate situazioni allora si può cercare di trattenerlo. Per ora non c’è un piano dell’Inter per Sensi. Su Giovanni Fabbian, l’Inter punta molto e infatti ha appena rinnovato il contratto. Piace a tante società. In queste potrebbe essere subito titolare. Nell’Inter non lo sarebbe, a meno che non riesca a ritagliarsi spazio. Per me ora può essere più pedina di scambio. Non mi stupirebbe se inserissero Fabbian nell’affare Lazar Samardzic».