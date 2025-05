Biasin: «L’Inter l’ha perso sia domenica, che nel corso dell’anno»

Al termine della doppia sfida di Napoli e Inter, che ha assegnato lo scudetto, Fabrizio Biasin ha parlato su Pressing a Canale 5.

CONTI – Fabrizio Biasin, noto giornalista sportivo e tifoso dell’Inter, ha parlato in collegamento su Pressing su Canale 5 dopo la sconfitta dello scudetto rispetto al Napoli. Queste le sue parole: «Faccio anch’io i complimenti al Napoli: da quando c’è De Laurentiis, il Napoli è una certezza. I cori per Pedro sono legittimi: la grande delusione dell’Inter è stata certificata dalla sua doppietta contro la Lazio. L’Inter non ha perso lo scudetto domenica, ma nel corso della stagione, quando ha smarrito alcune certezze, anche a causa di un calo fisiologico. Tra otto giorni giocherà una finale, e in Champions League ha compiuto un percorso importante. Questo impegno le ha prosciugato molte energie. Gli errori commessi in Serie A, però, le hanno permesso di concentrarsi e arrivare in finale di Champions League. Sabato, poi, faremo i conti. Lo scudetto l’ha perso l’Inter, così come anche l’Atalanta che non ne ha approfittato».