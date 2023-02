Biasin: «Inter, per salvare stagione mediocre devi battere Porto! Lukaku…»

L’Inter si prepara ad affrontare il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League (vedi ultime). Fabrizio Biasin fa il punto sulle possibili scelte di Inzaghi, soprattutto in attacco e a centrocampo. Di seguito il suo lungo intervento a Tutti Convocati su Radio 24

DUBBI LECITI – L’Inter di Simone Inzaghi affronterà mercoledì il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Fabrizio Biasin non sa dire chi partirà dal 1′ tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku: «Fino al pomeriggio di ieri avrei detto Dzeko e Lautaro Martinez ora però, vedendo i cambi che Inzaghi ha fatto contro l’Udinese, mi viene da dire che possa partire dal 1′ Lukaku. Io penso che non abbia ancora deciso, l’unica certezza è Lautaro Martinez e su quello siamo tutti d’accordo. A che punto è il recupero di Lukaku? Se il punto di riferimento è quello di tre anni fa, siamo a 4 su 10 perché giocava su un livello attualmente lontanissimo. Se fosse da giudicare rispetto al presente, gioca discrete partite ma non può fare solo questo. Lukaku è lontano dalla sua migliore condizione per questo secondo me Inzaghi ha dubbi su chi far giocare. Dzeko ha dimostrato di avere un livello superiore, fisicamente ora è un attimo in calo ma certe partite le può giocare su un buon livello. Lukaku è in crescita ma non vertiginosa».

CAMBIO PROSPETTIVE – Biasin prosegue parlando dello stato d’animo nei confronti del tecnico interista: «Inzaghi ha i fucili contro? Diciamo che ormai ci è abituato, il problema è che il Napoli ha distrutto il campionato e ti impedisce di ragionare sugli ottavi di finale come un obiettivo raggiunto. Se prima potevi pensare di essere stato bravo a passare il turno in un girone con Barcellona e Bayern Monaco, in questo momento per riuscire a salvarti da una stagione non dico mediocre ma un filo anonima devi arrivare ai quarti contro il Porto che se vai a vedere ha vinto dieci partite di fila, segnando oltre venti gol e incassandone solo tre. È una squadra che fa abbastanza paura anche perché è allenata da uno davvero bravo».

CARTE DA GIOCARE – Per finire, Biasin dice la sua su Henrikh Mkhitaryan e Marcelo Brozovic: «Io sono il primissimo estimatore di Brozovic ma in questo momento è indietro di condizione. Siccome è uno che quando sta bene corre 12 km a partita e siccome l’Inter il suo assetto a centrocampo lo ha trovato, io credo che se l’armeno recupera si partirà con lui e Calhanoglu. La cosa buona è che ora hai alternative da giocarti in partita. Ora sai che ti giri in panchina hai delle carte di un certo livello. L’Inter ci arriva a testa altissima alla partita con il Porto, se la può giocare alla grandissima. L’importante è non sbagliare in corso d’opera, cosa successa diverse volte in questa stagione».