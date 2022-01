Biasin: «Inter penalizzata dal rinvio. Rivale? Al momento, il calendario»

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Pressing su Italia Uno, ritiene che l’Inter sia stata penalizzata dal rinvio del match contro il Bologna. Poi fa una battuta sulla vera rivale della squadra di Inzaghi

PENALIZZATA − Biasin su Bologna-Inter non giocata: «Il fatto per non aver giocato la gara contro il Bologna pesa, il fatto di non aver fatto la sua prestazione pesa. Guardi la classifica e vedi che è solo un punto e non quattro dal Milan, l’Inter è stata penalizzata dalla mancata partita disputata. Sono dispiaciuto che i nerazzurri non abbiano giocato. L’anti Inter al momento è il calendario, ci sono ‘duemila’ partite».