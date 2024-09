Biasin: «Inter, partita enorme col Manchester City. Altro che…»

Fabrizio Biasin non è d’accordo con chi racconta la partita dell’Inter contro il Manchester City solo in termini di catenaccio e ripartenza. Il giornalista dice la sua su X.

PRESTAZIONE – Fabrizio Biasin è contrariato rispetto a ciò che ha sentito nelle ultime ore di Manchester City–Inter: «Chi parla di “pullman davanti alla porta” per raccontare la partita dell’Inter a Manchester, o non ha visto la partita o finge di non averla vista. L’Inter ha sofferto gli ultimi 10 minuti come è normale che sia (affrontava pur sempre una delle squadre più forti al mondo!) e, per il resto, ha giocato esattamente la partita che voleva giocare, fatta di intensità, pressione in ogni zona del campo e ripartenze. “L’Inter ha giocato in contropiede”. No. Il contropiede è la condizione di chi non ha alternative perché costretta dal suo avversario, la ripartenza è la scelta di chi vuole esaltare le proprie qualità. L’Inter ha giocato una partita enorme, altroché».