Biasin: «Inter-Parma, una cosa buona s’è vista. Asllani non perfetto, ma…»

Fabrizio Biasin ha parlato della prestazione di Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter ieri in campo in Coppa Italia contro il Parma.

TWEET – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin su Kristjan Asllani, in campo ieri sera in Inter-Parma, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “In mezzo alle tante (troppe) note negative di Inter-Parma, una cosa buona ieri s’é vista: Asllani è stato tutto tranne che perfetto, ma ha fatto vedere di avere idee, piedi delicati e tanta personalità. Bravo“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin