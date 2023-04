Biasin: «Inter, ottimi giocatori ma fatica a essere squadra perché…»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’Inter dopo la sconfitta in campionato ieri a San Siro contro la Fiorentina.

PROSPETTIVA – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sull’Inter dopo la sconfitta in campionato a San Siro contro la Fiorentina. “C’è chi è in scadenza, chi in prestito, chi in là con l’età, chi in vendita.

L’Inter è composta da tanti ottimi giocatori ma fatica a essere squadra perché non ha una prospettiva sul lungo periodo.

Le coppe sono un obiettivo di tutti, la prossima Champions solo di qualcuno“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin