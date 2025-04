Biasin: «L’Inter ormai gioca due partite! Davvero grande gruppo»

Biasin ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Cagliari per 3-1. Il giornalista di fede nerazzurra ha voluto esaltare il gruppo.

DUE PARTITE – Bella vittoria dell’Inter, che nella giornata di ieri ha vinto contro il Cagliari per 3-1 portandosi momentaneamente a più sei sul Napoli inseguitore. In campo diverse seconde linee, tra queste Marko Arnautovic, autore di un gol e di un assist. A commentare la prestazione dei nerazzurri ci ha pensato il noto giornalista di Libero e tifoso interista Fabrizio Biasin. Questo il pensiero su X a corredo del grande match giocato dalla squadra di Simone Inzaghi: «L’Inter ormai gioca due partite: una per portare a casa i punti e una per risparmiare più energie possibili. È arrivata un’altra vittoria, tutti hanno dato il loro contributo. Comunque vada a finire, davvero un grande gruppo».

CAMBI – Contro la squadra di Davide Nicola, Inzaghi ha sostituito ben sei giocatori, rispetto alla squadra che era scesa in campo martedì all’Allianz Arena, ossia: Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard, Matteo Darmian, Henrikh Mkhitaryan e Marcus Thuram. Ma i rispettivi sostituti si sono comportati più che bene e hanno permesso alla Beneamata di strappare tre punti importantissimi nella lotta scudetto. Il Napoli, a tal proposito, giocherà domani contro l’Empoli allo Stadio Diego Armando Maradona.