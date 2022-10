Biasin: «Inter, ognuno segue i suoi interessi! Fare squadra è impossibile»

Quarta sconfitta in otto partite per l’Inter. L’ultima pochi minuti fa contro la Roma (vedi pagelle). Altra prestazione non all’altezza, Biasin non le manda a dire

NON C’È SQUADRA − Biasin dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma, la quarta in questo inizio di campionato. Tutti responsabili, le sue parole su Twitter: «Inter, quarta sconfitta in otto turni. Questo gruppo si è perso perché ognuno insegue i suoi interessi: – L’allenatore (“Sono bravo”). – I giocatori (indifferenti, salvo rare eccezioni). – La società (in cerca del “migliore offerente”). Così, “fare squadra”, è impossibile».